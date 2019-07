Dach soll Erdbeeren vor erneutem Sonnenbrand schützen

37 Grad, strahlender Sonnenschein, keine Wolke am Himmel – der Sommer war letzte Woche in der Schweiz angekommen. Eine Tatsache, die viele ins Schwimmbad oder an den Glacestand trieb.

Für Patrick Vollenweider, der den Talacherhof in Illnau mit seinem Bruder führt, hatte die Hitzewelle jedoch fatale Folgen: Viele seiner Erdbeeren erlitten einen Sonnenbrand und mussten deswegen entsorgt werden. «Man konnte sie weder Essen, noch für Konfitüre oder Glace verwenden. Sie waren einfach nur ungeniessbar», sagt der Landwirt.