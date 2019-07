Schule sperrt tagelang Buben-Toilette

Das erste Mal geschah es Ende Mai. Am Buben-WC im Oberstufenschulhaus Egg in Wetzikon hing ein Zettel an der Türe. Darauf stand: «Das WC ist in einem unzumutbaren Zustand, es ist vorübergehend für 10 Schultage geschlossen.» Unterzeichnet von Schulleitung und Hauswart. Am 21. Juni hing der gleiche Zettel wieder da.

Ein Vater, nennen wir ihn Herr Müller, dessen Sohn in die erste Sek im Schulhaus Egg geht, ärgert sich. «Das ist doch eine Zumutung», sagt der 63-Jährige, der aus Schutz seines Kindes anonym bleiben will. «Absolut beschämend.»