Rütner Gemeinderat denkt bis 2030

Wie soll Rüti im Jahr 2030 aussehen? Mit dieser Fragestellung im Kopf haben Gemeinderat und Kader der Verwaltung in verschiedenen Workshops eine Strategie für die kommenden 11 Jahre erarbeitet, die er am Dienstagmorgen seinen Mitarbeitern und am Nachmittag den Medien vorstellte.

Vor vier Jahren präsentierte der Gemeinderat letztmals seine Strategiepläne. Mittel- und langfristig gab er damals 1000 neue Arbeitsplätze als Ziel an und sprach davon, in 20 Jahren um 2000 Einwohner wachsen zu wollen.