Handwerk und Kompetenz im grossen Stil

4 Fragen an Jürg Fischli, Betriebsleiter Holz2



Holz2 ist spezialisiert auf ...

– Serienaufträge für den Grosshandel

– Küchen und Bäder

– Schränke, Sideboards und Garderoben

– Esstische

– Spezielle Innenausbauten



Was macht Holz2 zum idealen Partner für Unternehmen und Institutionen?

Dank bestens ausgebildeten Mitarbeitenden verfügen wir über hohe Fachkompetenz und können in unserer topmodern ausgestatteten Schreinerei Aufträge effizient umsetzen. Wir sind gross genug, um Kunden auch bei komplexen Projekten ganzheitlich zu begleiten, und klein genug, um persönlich auf individuelle Wünsche einzugehen.



Mit welchen Materialien arbeiten Sie?

Mit Massivholz, Plattenmaterialien, Furnier, Glas, Keramik, Metall – und laufend kommen neue, innovative Materialien hinzu!



Wie stellen Sie eine konsequent hohe Qualität sicher?

Alles, was wir herstellen, durchläuft einen klaren Prozess und wird regelmässigen Qualitätskontrollen unterzogen. Am Ende steht immer eine ausführliche Prüfung, bevor ein Produkt zur Auslieferung freigegeben wird.



Wie flexibel ist Holz2?

Unser Anspruch ist es, gemeinsam mit unseren Kunden immer das Optimum in Bezug auf Design, Funktion, Beständigkeit und Preis herauszuholen. So ist es für uns selbstverständlich, auch die «Extrameile» zu gehen, um die Träume unserer Kunden zu verwirklichen.