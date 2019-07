«Die Villa hat etwas Behütendes»

Der Gang über die Türschwelle hinein in den Flur der Villa Flora ist ein Schritt in die Vergangenheit. Hinter der geöffneten Eichentür mit dem verschnörkelten Gusseisengitter fällt der Blick auf die stuckierten weissen Ovale an den beiden Wänden, auf denen reliefierte Engelchen die vier Jahreszeiten darstellen. Über ein paar Treppenstufen geht es zu einer zweiflügeligen Pendeltür mit geätzten Glasscheiben hoch.