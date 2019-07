«Unser Ziel lautet jetzt Weltherrschaft»

Optisch sieht es im Büro von Tobias Rein aus wie in einem klassischen Start-Up-Unternehmen. Die Tischreihen im Zürcher Grossraumbüro werden unterbrochen von zellenartigen Meeting-Räumen: Auf einem Wäscheständer trocknen noch die Badehosen vom letzten Limmatschwumm, in einer Ecke wartet ein Bier- und Mategefüllter Kühlschrank und an einem Whiteboard an der Wand sind Programmiercodes aufgeschrieben. Daneben hängen Fotos von den Mitarbeitern mit Familie oder beim Feiern.