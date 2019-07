Stadtrat will Robenhauser Spielwiese erneuern

Ein Sitzplatz, ein Laufbrunnen und eine Spielwiese zum Fussballspielen: Die Anlage ist überschaubar aber heiss geliebt im Robenhauser Sandbühlquartier. Doch nun ist sie geschunden und kaputt – zumindest teilweise. Denn während der Bauarbeiten an der Sandbühl- und Felseneggstrasse musste die Wiese als Lagerplatz für die Baumaschinen herhalten.

Nun, da die Arbeiten kurz vor Schluss stehen, setzt sich der Stadtrat mit der Wiederinstandstellung der Wiese auseinander. In einem Beschluss kündigt er an, dass der Platz für die Baumaschinen zurückgebaut werden soll.

Gleich eine gesamte Sanierung

Doch das ist nicht alles. Die Spielwiese sei ohnehin in die Jahre gekommen, so der Stadtrat. Konkret wurde der Platz 1982 als Spiel- und Aufenthaltsraum angelegt. Doch der Zustand der vorhandenen Ausrüstungen sei heute nicht mehr sonderlich gut. Daher dränge es sich auf, nebst der Sanierung des durch die Baumaschinen zerstörten Teils zusätzliche Arbeiten auszuführen.

Eine Holzschwellenmauer in der nordöstlichen Ecke sei etwa aus dem Lot und zeige Spuren von Fäulnis am Mauerfuss. Und auch weitere Abschnitte des Einfassungszauns zeigten Schäden auf. Dazu komme die von den Baumaschinen genutzte Fläche von rund 550 Quadratmetern, zu der ebenfalls ein Teil des Zauns gehöre.

Rollrasen soll her

Der Stadtrat will nun den Baumaschinen Platz komplett abtragen und mit Rollrasen füllen lassen. «Damit der Platz baldmöglichst wieder komplett für die Nutzung freigegeben werden kann.» Dann will er die Zäune neu erstellen. Die 5 Meter hohen Ballfänge, die heute aus klassischem diagonalem Drahtgeflecht bestehen, sollen so genannten Stabmatten weichen. Der Grund: Die Matten sind weniger lärmig, wenn ein Ball aufprallt.

Die Türe wird zudem in den südlichen Ballfang verlegt - und der nördliche Zaun wird 20 Zentimeter höher, damit weniger seitlich gespielte Bälle das Feld verlassen. Schliesslich lässt der Stadtrat eine rund 9 Meter lange Mauer ersetzen und den Sitzplatz mit den Sitzbänken komplett erneuern.

Wippe verschwindet, Tore kommen zurück

Was die Spielgeräte anbelangt, so soll die Wippe verschwinden. Sie entspreche den Sicherheitsstandards nicht mehr, schreibt der Stadtrat. Im Spielfeld gibt es zudem zwei neue Kleinfeld-Fussballtore mit Netz. Zwei Mini-Tore, die man für die verkleinerte Wiese während der Bauarbeiten anschuf, bleiben an Ort und Stelle.

Schliesslich kommt «als gestaltendes Element» ein grosser Findling, den die Bauarbeiter während der Strassenarbeiten im Boden fanden, auf die Spielwiese.

208'000 Franken Kosten

Die Kosten für das Projekt beziffert der Stadtrat auf 208'000 Franken. Von jenen Kosten gehen allerdings 100'000 Franken zulasten des Strassenbauprojekts, da sie dort schon budgetiert waren. 40'000 Franken will er zudem aus dem städtischen Fonds für öffentliche Spiel- und Ruheflächen entnehmen. Damit verbleiben lediglich Kosten von 68'000 Franken für die Investitionsrechnung.