Jetzt ist der Bahnhof Uster fast hindernisfrei

Hilfreich wären Markierungen gewesen, die zeigen, in welchem Bereich die Züge halten. Vom Gleis 1 zum Busbahnhof fehlten die Leitlinien zudem komplett. «Es ist sicher besser als vorher, aber noch lange nicht perfekt», sagt Diener. Gemäss SBB Mediensprecher Reto Schärli entsprechen die Linien jedoch den Richtlinien des Bundesamts für Verkehr und sind gesetzeskonform.

«Durch die Anpassungen können sie ihren Mobilitätsradius stark erweitern.» Andreas Dürst, Leiter der Stiftung Wagerenhof

Ebenfalls noch Luft nach oben sieht Patrick Stark, Geschäftsleiter des Werkheims Uster. «Für Leute, die keinen Rollstuhl mit Elektromotor haben, sind die Rampen am Bahnhof Uster doch sehr steil», sagt Stark. Von seinen Mitarbeitenden habe er die Rückmeldung bekommen, dass sie einen Lift beim Gleis 2 und 3 vermissen würden. In näherer Zukunft wird es allerdings keinen Lift geben, die Bauarbeiten am Bahnhof Uster sind gemäss SBB Mediensprecher Schärli abgeschlossen.

Beim Bahnübergang durchgerüttelt

Eine weitere Verbesserungsmöglichkeit sieht Wagerenhof-Leiter Dürst bei der Unterführung beim «Porter House». Dort gebe es nach wie vor bloss eine Treppe und keine Rampe. Aktuell müssen Personen im Rollstuhl also über den holprigen Bahnübergang fahren, wenn sie vom Spital aus zum Bahnhof gelangen wollen. Dürst habe auch schon Personen im Rollstuhl über den Bahnübergang gestossen. Er sagt: «Da wird man richtig durchgeschüttelt, was schmerzhaft sein kann.»