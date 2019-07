Hat der Stadtrat zu lange mit dem Ausbau des Polizeipostens gewartet?

Die Räume der Stadtpolizei in Effretikon sollen ausgebaut werden. Dafür beantragt der Stadtrat dem Parlament einen Kredit von 256‘500 Franken. Nun äussert sich die Rechnungsprüfungskommission (RPK) zum Vorhaben und findet: Die Pläne des Stadtrates lösen «Bedenken und Unbehagen» aus. Es fehle eine langfristige Strategie, was die Mietsituation der Stadtpolizei betreffe, so die Kritik.