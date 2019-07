Ein Food-Porno für Uster

Die Erwartungen an das House of Mezze sind nicht eben klein: Das Pop-up-Lokal, das am Samstag eröffnen wird, gilt nicht nur als eines der zurzeit spannendsten Gastro-Experimente in Uster – es ist auch so etwas wie ein Vorbote der tiefgreifenden Umwälzung, die dem Zeughausareal, dem Mammutprojekt der Ustermer Stadtplanung, bevorsteht.