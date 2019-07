Die Grünen fordern eine Kurskorrektur

Ein Quadratmeter pro Einwohner: So viele neue Solar- und Photovoltaikflächen will die Stadt Illnau-Effretikon bis 2030 realisieren. Dieses Ziel hat der Stadtrat in seinem Strategiepapier «Energiezukunft Illnau-Effretikon 2008 bis 2050» verankert. Derzeit zählt die Stadt 158 thermische Solaranlagen mit einer Gesamtfläche von 2116 Quadratmetern.