Das ist der Sponsor der Gossauer Dreifachturnhalle

Endlich ist die Katze aus dem Sack: Der Gemeinderat Gossau hat am Montag über das Bauvorhaben einer Dreifach-Sporthalle orientiert - und gab den Firmennamen des Investors bekannt gegeben. Es handelt sich um die AL Immobilien AG. Im Verlauf des Orientierungsanlasses in der Altrüti ergriff schliesslich der Gossauer Unternehmer Andreas Leutenegger, von den Anwesenden nach seiner Motivation befragt, das Wort. Der Name des Investors war gelüftet.

Riesiger Publikumsaufmarsch