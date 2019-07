«Pirates» und «Porter House» im Züri-Fäscht-Gewusel

Das Züri Fäscht zählte an diesem Wochenende so viele Besucher wie seit 20 Jahren nicht mehr: 2,5 Millionen waren es laut den Organisatoren. Darüber freuten sich auch das «Porter House» aus Uster und das «Pirates» aus Hinwil, die beide zur Firma Rock-it Event gehören und mit je einem Stand bei der Schifflände vertreten waren. Für das «Porter House» war es das erste Mal, dass man am Züri Fäscht präsent war. Für das «Pirates» ist es bereits der fünfte Auftritt am Züri Fäscht und dieser war zumindest am Freitag nicht allzu erfolgreich.