«Kenny, Andrina - sind ihr no es Paar?»

Neun Wochen hat er gekämpft, neun Rosennächte hat er gezittert – und am Schluss alle in den Schatten gestellt: Kenan Leemann, auch Kenny genannt, der in Mönchaltorf arbeitet, erhielt in der Datingshow «Die Bachelorette» die letzte Rose von Fitnessinfluencerin Andrina Santoro.

Heute trafen sich die Kandidaten und Andrina im Rahmen des grossen Wiedersehens wieder. Zu Beginn machten die Herren ihrem Ärger, der sich während den Dreharbeiten angestaut hatte, Luft: Jay, der wegen seiner emotionalen Seite ausgelacht wurde oder Fabio, der während der laufenden Staffel mit einer anderen Frau anbandelte – die Jungs liessen keine Möglichkeit aus, gegenseitig auf sich herumzuhacken. Trotz Sticheleien und Uneinigkeiten waren am Ende alle derselben Meinung: Unter den gleichen Umständen würden sie sofort wieder an der Datingshow teilnehmen.