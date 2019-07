Inszenierter Feuerausbruch im Gemeindehaus

Am Montagnachmittag führte die Feuerwehreinsatzkräfte von Wald und Rüti im Gemeindehaus in Wald um 16.15 Uhr eine Feuerwehrübung durch. Die Übung – Feuerausbruch, Rauchentwicklung, Evakuation des Gebäudes – habe wertvolle Erkenntnisse zum Einsatz der Feuerwehr und zum Verhalten des Gemeindehauspersonals im Brandfall gebracht, schreibt Martin Süss, Walder Gemeindeschreiber. Zusammen mit dem Feuerwehrkommando würden die Resultate nun analysiert und die nötigen Massnahmen abgeleitet werden. Die Mitarbeitenden, die Bevölkerung oder das Gemeindehaus waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.