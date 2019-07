Dürnten fordert höheres Deutschniveau für Einbürgerungswillige

Die Deutschkenntnisse vieler Einbürgerungswilliger in Dürnten sind ungenügend, finden Gemeinderat und Bürgerrechtsausschuss. Wer sich einbürgern lassen will, wird in Dürnten vor diesen Ausschuss eingeladen.

«Nicht selten» komme es bei diesen Anhörungen vor, dass die Bewerbenden «grosse Mühe» mit der deutschen Sprache bekundeten, hält der Gemeinderat in seinem Sitzungsprotokoll von Mitte Juni fest. Trotz vorausgesetztem Deutschzertifikat (siehe Box).

Gespräche sind schwierig