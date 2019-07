Dieser Brunnen erhitzt die Gemüter

Das hier ist die Geschichte von einem kleinen Brunnen in Hittnau. Vor vielen Jahren, als er errichtet wurde, spendete er als Laufbrunnen kühles Wasser an Mensch und Vieh. Die Bauern hielten hier inne und unterhielten sich. Später wurde der Brunnen deutlich verkleinert. Heute unterhält man sich immer noch über den Brunnen, aber nur noch via Anwalt. Vor vier Jahren hätte er eigentlich entfernt werden sollen. Ein von der Gemeinde beauftragte Rechtsanwalt hat am Brunnen 16‘000 Franken verdient. Heute steht der Brunnen immer noch an gleicher Stelle.