So wird der Pfauenkreisel während den Sommerferien umfahren

Weshalb muss der Kreisel saniert werden?

Der Oberbau beim Kreisel Pfauenplatz ist in einem schlechten Zustand. Um die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer auch in Zukunft zu gewährleisten, muss der gesamte Kreisel instandgesetzt werden.



Weshalb wird der Kreisel mit einer Betonfahrbahn versehen?

In Kreiseln treten hohe und stets in derselben Richtung wirkende Schubbelastungen auf. Auch die Ein- und Ausfahrten des Kreisels leiden unter den Beanspruchungen, die sich aus Brems- und Beschleunigungskräften von schweren Fahrzeugen ergeben. Das Resultat sind Belagsverformungen und Risse. Betonkreisel verfügen im Vergleich zu Asphaltkreiseln über eine bedeutend längere Nutzungsdauer (40 bis 50 Jahre). Die 15 bis 20 Prozent höheren Erstellungskosten amortisieren sich über die längere Lebensdauer bei weitem. Der Kanton Zürich spart dank dieser Bauweise rund 2,5 Millionen Franken pro Jahr.



Weshalb eine Vollsperrung und nicht ein Lichtsignal?

Bei einer Teilsperrung würden die Bauarbeiten und die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen dreimal so lange dauern. Zudem ist das Verkehrsaufkommen während den Schulsommerferien um rund 15 bis 20 Prozent geringer, was die Staugefahr reduziert. Mit der Vollsperrung kann ein klares und dauerhaftes Verkehrskonzept eingerichtet werden, was bei einer Teilsperrung nicht möglich wäre.



Weshalb wird nicht an sieben Tagen pro Woche sowie Tag und Nacht gearbeitet?

Der Kreisel befindet sich mitten im Wohngebiet und die Bauarbeiten sind teilweise lärmintensiv. Damit die Anwohnenden nicht dauerhaft vom Baulärm beschallt werden, wird nur werktags von 7 bis 17 Uhr, teilweise auch bis 20 Uhr gearbeitet. Sollte der Endtermin durch schlechtes Wetter oder andere unvorhergesehene Umstände gefährdet sein, würde die Verlängerung der Arbeitszeiten in Betracht gezogen.



Weshalb wird der gesamte Verkehr über die Breitenhofstrasse umgeleitet?

Es wird nicht der gesamte Verkehr, sondern nur der lokale Verkehr durch das Dorfzentrum umgeleitet. Der Verkehr Richtung Wald wird bereits auf der Autobahn umgeleitet.



Weshalb wird die Schönegg- und Bauhofstrasse nicht in die Umleitung einbezogen?

Der Kanton leitet den Verkehr wenn immer möglich über Kantonsstrassen um. Zudem eignen sich die Schönegg- und die Bauhofstrasse nicht für eine Umleitung (geringe Strassenbreite, keine Trottoirs, viele Ausfahrten). Zudem wir den Blaulichtorganisationen über diese beiden Strassen eine staufreie Verbindung in das Dorfzentrum ermöglicht.



Wer garantiert, dass es im Dorfzentrum nicht zu Staus kommt?

Niemand. Staus im Dorfzentrum sind insbesondere in den Stosszeiten nicht zu vermeiden. Es empfiehlt sich deshalb, mit längeren Reisezeiten zu rechnen.



Wer unternimmt etwas gegen den Schleichverkehr?

Wenn ein solcher im Übermass entstehen sollte, wird der Kanton zusammen mit der Gemeinde Rüti entsprechende Massnahmen prüfen.