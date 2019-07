Irish Dance begeistert in der «Heiget»

Um die 60 hochkonzentrierte Tänzerinnen und Tänzer, eine Bewertung durch den Schiedsrichter und gegen 100 Zuschauer – am Samstagabend fand in der Mehrzweckhalle Heiget das Zurich Open Feis der World Irish Dance Association statt. Dabei handelt es sich um den ersten Open Platform Irish Dance Wettkampf, der in der Schweiz abgehalten wurde. Hauptorganisatorin war die dreifache Deutsche Meisterin und Drittplatzierte bei den Weltmeisterschaften Karin Taglang aus Pfäffikon.