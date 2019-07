Für einige Greifenseer ist selbst Tempo 30 noch zu schnell

Runde Tische und Stühle standen in der Turnhalle Breiti in Greifensee parat. Auf den Tischen eine Gemeindekarte im Massstab 1: 3000 und Filzstifte. Die Greifenseer Bevölkerung war am Samstagmorgen eingeladen, um zu arbeiten – und zwar am Gesamtverkehrskonzept (siehe Box). Den Arbeitstag eröffneten Gemeindepräsidentin Monika Keller (FDP) und Verkehrsplaner Klaus Zweibrücken. «Sie sollen hier loswerden können, wo Ihnen der Schuh drückt», sagte Zweibrücken zu den 36 Teilnehmern, die sich auf sechs Tische verteilten.