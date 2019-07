Fast 1000 Blitze am frühen Sonntagmorgen im Kanton Zürich

In fünf Badeanstalten im Zürcher Oberland kann man bis Ende Juli auch schon ganz früh am Morgen seine Längen ziehen – und sich so für den bevorstehenden Hitzetag vorsorglich abkühlen.

Die Bäder, die zum Frühschwumm einladen, haben wie folgt geöffnet:

Bubikon, Egelsee, jeweils mittwochs ab 6 Uhr

Pfäffikon, Badi im See, jeweils montags, mittwochs und freitags ab 6 Uhr – und das sogar bis Ende August

Uster, Dorfbad, jeweils dienstags und donnerstags ab 7 Uhr

Wald, Badi im Dorf, jeweils dienstags und donnerstags ab 6 Uhr

Wetzikon, Meierwiesen, am Freitag 12. Juli, Donnerstag 18. Juli, Mittwoch 24. Juli und Dienstag 30. Juli ab 7 Uhr:

Aber Achtung: in manchen Badis sind die Kassen so früh am Morgen noch nicht geöffnet. Es können also nur Schwimmerinnen und Schwimmer mit Saison- oder Punktekarten vom Angebot profitieren. Informieren Sie sich im Voraus – sonst stehen sie vergeblich früh auf.