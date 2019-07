Undurchsichtige Preispolitik bei Heimtaxen – auch im Bezirk Uster

23 Heime entlastet

Die Direktion der Justiz und des Innern und die Gesundheitsdirektion haben in der Folge sämtliche Gemeinden und Bezirksräte angeschrieben und auf die gesetzlichen Bestimmungen aufmerksam gemacht. Die dreissig Gemeinden mit den auffälligen Heimen wurden gebeten, den Sachverhalt zu prüfen und dem Bezirksrat bis Ende März 2019 Bericht zu erstatten.

Diese Frist wurde allerdings nicht eingehalten. Inzwischen liegen Zahlen vor, wie eine Nachfrage beim Ustermer Bezirksratspräsidenten Marcel Tanner (SVP) ergeben hat. Tanner war bis Ende Juni Vorsitzender der Statthalterkonferenz, und er hat sich in dieser Funktion der Sache angenommen.

Tanner gibt keine konkreten Namen von betroffenen Heimen bekannt. Genauso wenig die Zahl der betroffenen Heime pro Bezirk. In 23 der 29 durch die kommunalen Behörden geprüften Heime bestehe kein Handlungsbedarf. Diese Institutionen hätten teils falsche Zahlen in der Somed-Statistik eingetragen, teils andere Berechnungsfehler gemacht; etwa gewisse Posten nicht berücksichtigt.

Korrigiert resultiere unter dem Strich dann jeweils ein Gewinn, den man noch akzeptieren könne. Auch deshalb, weil die Ergebnisse der Heime von Jahr zu Jahr schwanken. Etwas konkreter wird Tanner bezogen auf den Bezirk Uster. Da sei ein Heim betroffen. Laut Meldung des Kantons liegt der Gewinn bei über 30 Prozent. In diesem Fall habe sich ergeben, dass das Heim die falschen Zahlen in die nationale Somed-Statistik geliefert habe. Nach der Korrektur bleibe noch ein Gewinn von 5,4 Prozent.

In weiteren sechs Heimen müsse man aufgrund der ersten Überprüfung nun noch genauer hinschauen. «Zu Tarifsenkungen ist es bis jetzt in keinem Fall gekommen», sagt Tanner.

Wäre da noch der 30. Fall: jener des Altersheims Weihermatt in Urdorf. Durch ihn ist die Diskussion im Kanton Zürich überhaupt in Gang gekommen. Dort kämpft eine inzwischen 100-jährige Heimbewohnerin gegen zu hohe Rechnungen. Der Regierungsrat hat ihr recht gegeben. Der zuständige Bezirksrat muss dafür sorgen, dass die Gemeinde Geld zurückzahlt. Simon Hofmann (FDP) ist Bezirksratspräsident des Bezirks Dietikon. Auf Anfrage sagt er, der Bezirksrat habe seinen Entscheid gefällt. Der Gemeinde seien die Details im Moment aber noch nicht bekannt. Deshalb könne er auch nichts dazu sagen.

Massnahme greift zu kurz

Was unter dem Strich bleibt: Heime haben Schwierigkeiten, mit den gültigen Taxen den Aufwand in der Pflege zu finanzieren. Der Preisüberwacher spricht von einer Deckungslücke. Die widerrechtliche Quersubventionierung ist Tatsache.

Und: Was die Betreuungstaxen angeht, herrscht Wildwest. Der Preisüberwacher schreibt in einem Bericht, er gewinne den Eindruck, «dass der Preissetzung der Betreuungs- und Pensionstaxen oft eine Spur Willkür anhaftet». Das Problem sei nicht gelöst, wenn man lediglich schaue, ob die Heime Gewinne ausweisen würden.

Man müsse viel grundlegender ansetzen. Es brauche klare Regeln, welche Leistungen unter Pflege laufen müssen und welche unter Betreuung. Damit die Kosten korrekt auf Pflege, Betreuung und Hotellerie aufgeteilt würden, fordert der Preisüberwacher, es müssten in den Heimen periodisch Arbeitszeitanalysen durchgeführt werden.

Für die Bewohner der Alterszentren sei zudem wichtig, dass die Rechnungen transparent und nachvollziehbar seien. «Unter dem Strich sollen Pensionäre keine überhöhten Taxen mehr bezahlen müssen», sagt Preisüberwacher Meierhans. Und weiter: «Urdorf ist überall. Und das darf nicht sein.»

So setzen sich die Heimtaxen zusammen

Betreuungstaxe: Typische Tätigkeiten, die zur Betreuung gezählt werden, sind: Gespräche führen, zuhören, Pensionäre bei Spaziergängen begleiten, Veranstaltungen organisieren und durchführen. Es gibt keinen klaren Leistungskatalog. In den meisten Heimen steigt die Taxe mit zunehmender Pflegebedürftigkeit. Es gibt aber auch Heime, die bei sehr hohen Pflegestufen tiefere Taxen verlangen. Der Grund: Schwer Pflegebedürftige würden kaum an Ausflügen teilnehmen. Im Kanton Zürich liegt die durchschnittliche Betreuungstaxe bei rund 50 Franken pro Tag; 1500 im Monat. Auch diese Taxe müssen die Pensionäre aus dem eigenen Sack bezahlen. Und auch hier gilt: Es darf kein Gewinn mit dieser Taxe erzielt werden.



Pflegetaxe: Sie steigt mit der Pflegebedürftigkeit einer Heimbewohnerin. Der Regierungsrat setzt jedes Jahr sogenannte Normkosten fest. Für das Jahr 2019 liegen diese zwischen 15.60 und 352.20 Franken pro Tag.



Von diesen Taxen übernimmt die Krankenkasse maximal 108 Franken, die Pensionäre höchstens 21.60 Franken. Was bleibt, ist das Normdefizit, das die Gemeinden tragen müssen. Für einen Pensionär in Pflegestufe 6 beläuft sich das Normdefizit auf 90.70 Franken; der Maximalbetrag liegt bei 222.60 Franken.