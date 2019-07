Sommerfest der Zollingerstiftung

Am Wochenende feierte die Zollingerstiftung auf der Forch ihr Sommerfest. Vom späten Morgen bis in den Nachmittag hinein gab es Musikvon der Lakeside Bigband und dazwischen Unterhaltung auch für die Kleinen mit einem Koffertheater für Kinder. Am Nachmittag wurden zudem die Alpakas und Esel der Zollingerstiftung gefüttert.

An Informationsständen gab es Informationen des Pflegezentrums und der Residenz der Zollingerstiftung und zur Spitex Pfannenstil. Und Interessierte konnten eine Musterwohnung der Residenz besichten - diese sind nämlich noch nicht alle vermietet.