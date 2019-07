Strampeln, wedeln und springen - aber ohne Muskelkater

«Schneller! Jetzt rückwärts, mit Vollgas. Da geht noch mehr!» Die Stimme von Trainerin Rosermarie Bohli hallt durch das Hallenbad in Weisslingen. Ich trete fester in die Pedalen meines Aquabikes, der Wasserwiderstand macht sich bemerkbar. Um mich herum strampeln fünf weitere Frauen auf ihren Wasserfahrrädern.

Während ich eher wacklig darauf sitze und nicht sicher bin, ob mein Sitz doch etwas zu hoch eingestellt ist, radelt Erica Nägeli neben mir wie ein Profi. Die 56-Jährige ist die Inhaberin der Schwimmschule Weisslingen, kurz Swimmis. Die Idee, Aquacircuit in Weisslingen anzubieten, stammt von ihr und Rosemarie Bohli. «Wir lernten die Sportart an einer Ausbildung in Frankfurt kennen.»

Velo, Paddel, Trampolin

Aquacircuit. Ein Wort, das mir zu Beginn ungefähr so viel sagte, wie das Passé Composé in meiner ersten Französischstunde in der Sekundarstufe. Circuit steht für Kreis oder Kreislauf. Was Sinn ergibt, wenn man sich genauer über das Training informiert: drei verschiedene Wassersportarten werden in einem 45-minütigem Training vereint. Nämlich Aquacycling, Aquafit und Aquatrampolin. Das Training beansprucht die Muskulatur des gesamten Körpers und fördert den Kreislauf.