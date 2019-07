Nothilfe ist eine gesetzliche Pflicht

Die Wahrscheinlichkeit, an eine Notsituation zu gelangen ist real: Jährlich erleiden zum Beispiel über 8000 Personen Herzkreislaufstillstände und 16000 einen Hirnschlag. Wenig Mühe bereitet es, nahestehenden Personen zu helfen. Sind jedoch wildfremde Menschen in Not, ist die Hemmschwelle schon höher.

Wenn man jedoch weiss, was zu tun und wie man helfen kann, lassen sich diese Faktoren gut überbrücken. Das Vorhandensein von Wissen und wenigen geeigneten Hilfsmitteln für den Eigenschutz senken diese Barrieren noch einmal deutlich.