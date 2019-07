Ju-Air-Chef Kurt Waldmeier tritt ab

Gibt die operative Leitung der Ju-Air in neue Hände: CEO Kurt Waldmeier tritt ab.

Nach dem Absturz eine Flugzeugs mit 20 Toten überlegt sich die Ju-Air wieder ein drittes Flugzeug in Betrieb zu nehmen. Die Ju 52 HB-HOY. Hier in Friedrichshafen am 18.8.2012.

Für den Unterhalt der Maschinen ist neu die Junkers Flugzeugwerke aus Dübendorf zuständig.

Foto: PD