Ein Trendsport erobert den Bachtel

Manuel Frei nimmt Fahrt auf, tritt in die Pedalen seines Trikes. Steil und kurvig ist die Strasse nicht. Doch plötzlich dreht er das Lenkrad auf die Seite, stellt das Vorderrad quer und die beiden walzenförmigen Hinterräder driften nach rechts. Was erst wirkt, als wenn der 30-jährige Wetziker die Kontrolle über sein Gefährt verliert, ist in Wahrheit ein gewolltes Manöver. Frei dreht sich um 180 Grad und kommt zum Stillstand – gerade rechtzeitig, um nicht das Trottoir zu rammen.