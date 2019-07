«Dies war wohl der ganze Stolz der Illnauer Bauern»​​​​​​​

Ein Erker, Zackenmotive an der Haustüre und Ornamente an den Dachansätzen der Giebel: Das alte Landihaus in Unterillnau ist in den Worten der Kunstwissenschaftlerin Friederike Mehlau ein «besonderer Zeitzeuge». Das Wohn- und Gewerbehaus, 1928 erbaut, ist im kommunalen Inventar der schützenswerten Bauten aufgelistet. Mehlau, von der Stadt einst als Gutachterin beauftragt, hat die Schutzwürdigkeit des Gebäudes an der Usterstrasse beurteilt.