«Der Tößthaler» zieht um

Redaktion und Inseratenverkauf des «Tößthalers» sind zurzeit daran, neben ihren täglichen Aufgaben alle ihre Unterlagen, Dossiers und Dokumentationen in Kisten zu verpacken. Unsere Zeitung verlässt nämlich Anfang nächster Woche den bisherigen Standort im Techpark Saland an der Sunnehofstrasse 7.

Näher an die Leser



Verschiedene Gründe führten zu dieser Entscheidung. Der wichtigste ist, dass der «Tößthaler» wieder näher an die Orte rücken soll, wo der Grossteil seiner Leserinnen und Leser sowie seiner Inseratenkunden leben und geschäften. Ab Dienstag, 9. Juli, werden deshalb die Redaktion und der Inseratenverkauf des «Tößthalers» an der Schochenstrasse 7 in Wila zu finden sein.

Der neue Standort des «Tößthalers» befindet sich im ehemaligen Bürotrakt eines handwerklichen Betriebs, nur einen Katzensprung vom Bahnhof Wila entfernt. Man erreicht ihn auf dem selben Weg, wie wenn man zum Brockenhaus fahren würde. Auch zu Fuss sind Redaktion und Verkauf vom Bahnhof aus in drei Minuten erreichbar. (md)

Wichtig zu wissen



Wegen des Umzugs bleibt unser Büro am Dienstag, 9. Juli, geschlossen. Redaktion und Inseratenannahme sind an diesem Tag telefonisch nicht erreichbar. Aufträge für Inserate und Todesanzeigen werden an diesem Tag nur per E-Mail entgegengenommen.



Ab Mittwoch, 10. Juli, ist unser Büro wieder normal geöffnet wochentags von 8.15 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17.30 Uhr.

Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen bleiben unverändert.



Redaktion: 052 385 20 90, redaktion@toessthaler.ch

Inseratenannahme: 052 385 11 20, inserate@toessthaler.ch