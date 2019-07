Zugbillette gibt's neu im Provisorium

Wer am Bahnhof Dübendorf ein Zugbillett kaufen oder sein Halbtax verlängern will, muss dies bis im Frühling 2020 in einem Provisorium tun. Weil das denkmalgeschützte Bahnhofgebäude saniert wird, ist das Reisezentrum umgezogen, teilen die SBB mit. Hier, gegenüber vom Migrolino und rund hundert Meter vom bisherigen Standort entfernt, bieten die SBB alle Dienstleistungen zu den gewohnten Öffnungszeiten an.

Nach dem Umbau des Bahnhofs werden die SBB-Angestellten nicht mehr durch eine Glasscheibe von den Kundinnen und Kunden getrennt sein, so die SBB. Zudem wird der Zugang zu den Schaltern und zum Bancomaten im Bahnhofgebäude barrierefrei gestaltet.