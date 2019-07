Man brauchte kein Hellseher zu sein, um vorherzusehen, dass man es in Rüti nicht einfach so hinnimmt, wenn wegen einer Deponie, die auf St. Galler Boden steht, jährlich künftig rund 10'000 zusätzliche LKWs durch das Gemeindegebiet rollen (wir berichteten).

Der Gemeinderat hat das Thema am Dienstagabend in seiner Sitzung besprochen, Gemeindepräsident Peter Luginbühl (FDP) erklärt auf Nachfrage: «Wir können als betroffene Gemeinde keine Freude an dieser Lösung haben. Das ist klar.»