Rehkitze dank Drohnen vor dem Mäher gerettet

Es gehörte beinahe zur Routine der Jäger in Fischenthal. Bevor ein Bauer beabsichtigte, ein Feld zu mähen, gingen sie am Vorabend durch das Feld und steckten Verblendungsfahnen in den Boden, wenn sie eine Rehgeiss darin entdeckten.

Dieselben Verblendungsfahnen zeigten auch an, welche Gebiete noch nicht abgesucht wurden. «Wir taten immer unser Bestes, damit kein Tier unter die Mähmschine kam, doch passierte es leider immer wieder», sagt der Fischenthaler Jäger Eugenio Di Pomponio.