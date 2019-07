Jetzt will die SVP Antworten zum Altherr-Turm

Die Rede von Stadtpräsidentin Barbara Thalmann (SP), die sie am letzten Samstag zur Einweihung des Altherr-Turms gehalten hat, klang wohl vielen in der Ustermer Kultur-Szene, noch in den Ohren, als am Sonntag die Nachricht eintraf, dass der Altherr-Turm schon wieder abgebaut werden muss. Thalmann hatte das leicht schwankende, 18 Meter hohe Kunstwerk als Metapher für die Ustermer Politik gebraucht. Auch in der Politik zerrten verschiedene Kräfte in unterschiedliche Richtungen. «Und das Ganze droht manchmal zu kippen», so Thalmann.