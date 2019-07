Nachdem Gemeinderat Andreas Halser (GLP) per 12. Juli seinen Austritt aus dem Stadtparlament Illnau-Effretikons bekannt gegeben hat, ist nun die Nachfolge geklärt. Der Illnauer Daniel Kachel (GLP) wird neu im Grossen Gemeinderat Einsitz nehmen. Kachel, 1973 geboren, ist seit 19 Jahren als Seklehrer tätig. Nebst längerer Tätigkeit in der Stadt Zürich, hat der Familienvater vier Jahre als Schulleiter in Volketswil gewirkt. Zurzeit lehrt Kachel in Bassersorf.

Wie der neu bezeichnete Gemeinderat auf Anfrage sagt, soll die Bildung auch in seiner künftigen Politagenda eine wichtige Rolle spielen. Mit der Nachwahl habe er eigentlich schon nicht mehr gerechnet: «Ich bin wie die Jungfrau zum Kinde gekommen», so Kachel, der an den Kommunalwahlen vom letzten Frühling auf Listenplatz Nummer 6 der GLP aufgeführt war.

Politisch nicht unerfahren

Ein Amt in der kommunalen Politik zu bekleiden ist für den 46-Jährigen dennoch nicht komplettes Neuland: So habe er als Präsident des Sekundarlehrerverbands des Kantons Zürichs und als Mitglied der Arbeitsgruppe Bildung der GLP bereits politisch gewirkt.

Den Beschluss zur Nachfolge hat der Stadtrat am Donnerstag in den Amtlichen Mitteilungen der Wochenzeitung «Regio» kommuniziert. Gegen die Nachbezeichnung kann innert 5 Tagen schriftlich Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat Pfäffikon erhoben werden.