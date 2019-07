«Ein Feuer so nahe beim eigenen Haus ist heavy»

Als die Sammelstelle an der Steigbreite 14 in der Nacht auf Donnerstag Feuer fing, war Karl Hürlimann noch im Tiefschlaf. Der Hinwiler lebt im Haus gleich nebenan und ist der Inhaber der Hürlimann Holzbau AG, die sich ebenfalls an dieser Strasse befindet. «Um 1 Uhr hat die Polizei bei uns an der Haustür geklingelt. Wir haben aber nichts gehört», erzählt er. Die Schwiegertochter habe die Tür öffnen und sie herausführen müssen. Erst draussen vor dem Haus wurde ihm das Ausmass des Brandes richtig bewusst. «Beim Nachbar hat es lichterloh gebrannt.»