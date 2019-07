«Die nahegelegenen Häuser haben das Feuer schadlos überstanden»

Auch am Morgen nach dem die Keller Recycling AG in Flammen stand, sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Das Areal schräg hinter dem Pirates-Eventlokal ist grossräumig abgesperrt. Schaulustige gibt es am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr kaum. Nur ein älteres Ehepaar steht vor dem Absperrband und blickt in Richtung Sammelstelle Steigbreite.