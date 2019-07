«Der Mensch nimmt nur das wahr, was ihm ein Bild vorgaukelt»

«Was macht mein Computer mit all den Informationen, die er sammelt, während ich Online-Werbung anklicke?», sagt Louisa Merten. Die 21-Jährige ist Studentin am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Wenn sie auf der Suche nach einem Rezept für Zitronenkuchen beispielsweise dieselbe Seite mehrere Male öffne, registriere das ihr PC. «Der Algorithmus stempelt mich dann als Bäckerin ab, obwohl das nicht stimmt.»