Dank schönem Wetter: Schulklassen und Vereine stürmen VZO-Busse

652 Reisegruppen haben im Monat Juni die Busse der Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) genutzt, wie das Unternehmen mitteilt. Das seien insgesamt rund 16‘000 zusätzliche Fahrgäste. Um das Fahrgastvolumen zu bewältigen habe die VZO 35 zusätzliche Entlastungsbusse und weiteres Fahrpersonal eingesetzt.



Hinter dem Ansturm sieht die VZO den blauen Himmel und die attraktive Landschaft: Weil der Wetterbericht gut und es auf dem Atzmännig, dem Pfannenstiel, im Kemptner Tobel und im Kinderzoo Rapperswil auch sonst so schön sei, wollten in diesen Tagen viele Schulklassen, Vereine und sonstige Gruppen auf einen Ausflug gehen.

Meldung automatisch ausgelöst

Die Disponenten auf der VZO-Leitstelle in Grüningen sorgten dafür, dass alle zur richtigen Zeit und am richtigen Ort genügend Platz im Bus fänden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Werde an einem beliebigen Bahnhof in der Schweiz eine Gruppenreise gebucht und dazu ein Bus der VZO benutzt, löse das Reservationssystem automatisch eine Meldung an die VZO aus. «Somit können die VZO sicherstellen, dass für die Gruppenreisen auch genügend Busse bereitstehen.»