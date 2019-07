Zerstörerische Vandalen wüten in der Badi

Es war ein schlimmer Anblick, der sich Bademeister Markus Deuber bei seinem Arbeitsbeginn am frühen Sonntagmorgen in der Badi Grüningen bot. In allen drei Becken lag alles, was nicht niet- und nagelfest war: Tische, Stühle, Sockel von Sonnenschirmen, Abfalleimer, Flaschen und sogar die Putzmaschine mitsamt der ganzen Elektronik. Kurz: Das ganze Badimobiliar.

Verspätet geöffnet