Uster rückt in Top Ten vor – Volketswil und Wetzikon rutschen ab

Geht es nach dem «Bilanz»-Städteranking, so ist Uster die Oberländer Stadt mit der grössten Lebensqualität. Einmal jährlich untersucht das Beraterunternehmen Wüest Partner für das Wirtschaftsmagazin Bilanz die Lebensqualität der 162 Schweizer Städte (siehe Box). Im diesjährigen Ranking belegt der Bezirkshauptort Uster Rang neun und listet sich somit zwischen den beiden Städten Luzern und St. Gallen ein.

«Das Resultat widerspiegelt das konstante Engagement des Stadtrates, Uster weiterzuentwickeln und zu fördern.»

Sandra Frauenfelder, Leiterin Standortförderung der Stadt Uster

Verbessern konnte sich Uster vor allem in den Bereichen Arbeitsmarkt, Bevölkerung, Bildung, Einkaufen, Mobilität und «Besonderheiten». In den Themen Kultur und Freizeit, Erholung und Soziales hat die Stadt dagegen Ränge eingebüsst. Bei der Stadtverwaltung zeigt man sich über das Ergebnis zufrieden. «Wir freuen uns, dass Uster weiterhin zu den Top Ten der Schweizer Städte gehört. Das Resultat widerspiegelt das konstante Engagement des Stadtrates, Uster weiterzuentwickeln und zu fördern», schreibt Sandra Frauenfelder, Leiterin Standortförderung, in einer Medienmitteilung.

Auch Dübendorf und Pfäffikon verbessern sich

Mit Dübendorf findet sich auch eine Stadt aus dem Glattal in den besten 20 des Rankings wieder. Die Einhorn-Stadt konnte sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz auf den 19. Rang verbessern. Besonders gute Noten erhält die Stadt für ihr Angebot an Erholungsorten.

Des Weiteren konnte sich auch die Gemeinde Pfäffikon um einen Rang auf den 46. Platz verbessern. Gleich in acht von elf Indikatoren ist Pfäffikon besser bewertet worden als noch im Vorjahr.

Volketswil und Wetzikon rutschen ab

Nach unten ging es in der Liste dafür für Wetzikon und Volketswil. Wetzikon hat vier Plätze eingebüsst und steht neu auf Platz 38. Die Prüfer gaben der Stadt besonders in den Bereichen Arbeitsmarkt, Einkaufen sowie Gesundheit und Sicherheit schlechtere Noten als noch im Jahr 2018.

Für die Gemeinde Volketswil ging es gar um fünf Plätze bergab. Neu steht sie im diesjährigen Ranking auf Platz 36. Allen voran im Bereich Bevölkerung und Wohnen erhielt die Gemeinde weniger Punkte als im Vorjahr.

Die Stadt Illnau-Effretikon fiel um einen Rang auf Platz 67 ab. Die weiteren beiden gelisteten Oberländer Gemeinden sind Hinwil auf Platz 81 sowie Rüti auf Platz 114. Der Bezirkshauptort steht im Verglich zum Vorjahr an unveränderter Position. Rüti machte dagegen zwei Schritte nach vorne.

«Bilanz»-Städteranking



Das Beratungsunternehmen Wüest Partner AG misst für das Wirtschaftsmagazin Bilanz jährlich die Lebensqualität der vom Bundesamt für Statistik definierten 162 Städten. Die Qualität wird anhand von elf Indikatorsets, die sich aus 115 Einzelvariablen zusammensetzen, berechnet. Die elf Indikatoren sind die Themen Arbeitsmarkt, Bevölkerung und Wohnen, Bildung und Erziehung, Kultur und Freizeit, Erholung, Einkaufsinfrastruktur, Gesundheit und Sicherheit, Soziales, Mobilität, Steuerattraktivität sowie Besonderheiten der Stadt.