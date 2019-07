Rektor Popov: «Noten sind lediglich eine Norm»

«Sie sind jetzt nicht mehr Reifende, sondern reife Gereifte.» Claudia Honegger, emeritierte Professorin für Allgemeine Soziologie und – so bezeichnet sie KZO-Rektor Alexander Popov – führende Person in der Schweizer 68er-Bewegung, startet mit diesen Worten an der Maturfeier der KZO Wetzikon ein rhetorisches Feuerwerk. Sie zitiert Kants Kritik an der einseitigen Vernunft, ruft die Maturanden auf: «Bleiben Sie neugierig und behalten Sie Ihren kritischen Geist!»