Kein Festredner, aber trotzdem viel Euphorie

Die 1.-August-Feier auf der Schützenwiese in Fällanden wird dieses Jahr ohne Festredner über die Bühne gehen. Der eigentliche Festredner hat der Gemeinde Anfang März abgesagt. Gemeindepräsident Tobias Diener (FDP) will den Namen des Redners zwar nicht nennen, betont aber, dass die Absage keinesfalls aufgrund mangelnden Interesses an der Gemeinde Fällanden zustande kam. «Es war schlichtweg Pech, weil der Redner aus privaten Gründen passen musste.»