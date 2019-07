Herzkern-Geschäftsleiterin ist enttäuscht von der Gastro-Szene

An einem langen, weiss gedeckten Tisch sitzen alle zusammen und trinken Apéro oder einen Espresso, essen kalte Suppen, Paella oder Spareribs. So soll es am Samstag auf dem Springbrunnen-Platz im Kern Süd aussehen. Von 17 bis 22 Uhr findet eine Tavolata mitten in Uster statt. Der lange Tisch – die «Tavola» – gibt ihr den Namen.

«Es war sehr schwierig, Ustermer Gastro-Unternehmen zum Mitmachen zu motivieren.»



Sandra Hausmann, Geschäftsleiterin Verein Herzkern