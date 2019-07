«Ein wenig Rumzicken macht auch Spass»

In anderen Medien, aber auch von Fans anderer Kandidaten, wurde Kenny während der letzten drei Wochen der Staffel immer wieder als Player oder Macho bezeichnet. Dies, weil er gemäss eigener Aussage gegenüber Andrina, schon mit einer dreistelligen Anzahl von Frauen geschlafen habe.

Bereuen, dass er dies vor laufender Kamera erwähnt habe, tut Kenny nicht. «Ich bin ein ehrlicher Mensch und sage immer die Wahrheit. Klar hätte ich lügen können, doch ich hatte nichts zu verheimlichen.» Dass dieses Thema in den daraufkommenden Folgen immer wieder aufgegriffen wurde, habe einen Grund gehabt: «Ich durfte nicht zu gut da stehen, es musste für die Zuschauer spannend bleiben. Es durfte sich keine klare Favoritenrolle abzeichnen.»



Verrückte Fantheorien

Jetzt, nachdem die letzte Rose vergeben worden ist, hat er immer noch mit diesem Image zu kämpfen. «Für die Fans von Levin und Danilo ist das der Grund, warum ich nicht der Richtige für Andrina bin. Weil sich ein Mensch über die Jahre hinweg ja nicht ändern kann», meint er sarkastisch. Überhaupt seien Fans oder Zuschauer immer wieder mit Theorien an ihn gelangt, weshalb Kandidat X oder Y gewinnen werde. «Viele behaupteten dann, sichere Quellen zu haben. Ich spielte das Spielchen mit und meinte dann oft so ‹Shit, woher weisst du das, krass›. So Verwirrung zu stiften, war schon lustig.»

«Ich dachte mir: Wow, sie ist wie ich, einfach als Frau.»

Kenny, Gewinner «Die Bachelorette» 2019

Allgemein habe es ihm Spass gemacht, das ganze Tamtam rund um «Die Bachelorette» geheim zu halten. Nur den engsten Verwandten und Freunden habe er ezählt, das er gewinnen wird. «Es tut gut, wenn man über das Erlebte sprechen kann. Irgendwem musste ich mich ja mitteilen.»



Wie es aktuell um ihn und die Bachelorette steht, darf Kenny noch nicht verraten. Ihr Beziehungsstatus ist erst in der 10. Folge nächste Woche, an dem grossen Wiedersehen, ein Thema. Während er über die Zeit mit Andrina in Afrika spricht, kommt er jedoch ins Schwärmen. «Sie war eine echt coole Bachelorette. Vor dem ersten Date vor der Kamera hatten wir etwa eine Stunde Mittagspause, die wir zu zweit verbrachten. Dort lernte ich sie besser kennen und merkte, dass wir ziemlich ähnlich ticken. Ich dachte mir: Wow, sie ist wie ich, einfach als Frau.»