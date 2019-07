Deshalb ist die Avec Box noch nicht da

Eigentlich sollten die Wetziker bereits seit mehreren Monaten rund um die Uhr am Bahnhof einkaufen können. An einer Medienveranstaltung im April kündigte Valora an, die Avec Box komme im Frühjahr nach Wetzikon. Zwar ist der Platz neben der Bäckerei Steiner schon länger ausgesteckt. Doch die überdachten Veloständer, die dem kassenlosen Laden weichen müssen, stehen noch unberührt da.

Das Baubewilligungsverfahren in Wetzikon sei momentan noch im Gang, sagt Valora-Sprecher Lukas Mettler. «Wir gehen derzeit davon aus, dass die Avec Box Anfang Herbst eröffnet werden kann.» Anders klingt es bei der Stadt Wetzikon: Sie habe die Bewilligung am 12. Juni an die SBB erteilt, sagt Stadtschreiber Martin Bunjes. Dem Bahnunternehmen gehört das Land, auf dem der Shop zu stehen kommen soll.

Gründe für Verzögerung unklar

Bei den SBB verweist Sprecher Reto Schärli jedoch erneut auf Valora. Dort heisst es, «die noch nicht in Rechtskraft erwachsene Baubewilligung» sei an verschiedene Auflagen geknüpft, die erfüllt werden müssten und derzeit mit der SBB analysiert würden.