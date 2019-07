Ustermer Paar will Sauna direkt am See eröffnen

Derzeit ist das Sauna-Feeling fast überall in Uster zu haben. Man muss sich nur einen Moment in ein unklimatisiertes Zimmer setzen, schon läuft der Schweiss. Wenn es nach Michaela Pfister und Mario Monn geht, sollen die Ustermerinnen und Ustermer bald auch im Winter schwitzen können, und das erst noch mit Aussicht: in einer Sauna direkt am See.

«Die Idee für eine Sauna am See ist uns letztes Jahr bei einem Winterspaziergang um den Greifensee gekommen.»



Michaela Pfister, Initiatorin