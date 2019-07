Lindauer Strickhof wäre von Verbot von Tierversuchen betroffen

Am Montag fand die erste Agrovet-Strickhof-Tagung in Lindau statt. Es ging dabei in erster Linie um wissenschaftliche Forschung «auf hohem Niveau», wie es Ueli Voegeli, Direktor und Vorsitzender der Geschäftsleitung, ausdrückte.

Mit dieser Tagung solle der Dialog zwischen den in der wissenschaftlichen Forschung tätigen und den landwirtschaftlichen Organisationen gefördert werden.