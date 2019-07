Hanspeter Frey tritt nach 20 Jahren zurück

Die Stimmberechtigten haben am 19. Mai an der Urne der Umwandlung des Elektrizitätswerks Lindau in eine Aktiengesellschaft zugestimmt. Als erster Schritt zur Umsetzung dieses Entscheids hat der Gemeinderat Hanspeter Frey (SVP) als Verwaltungsratspräsident der EW Lindau AG nominiert. Dies vermeldet die Gemeinde in einer Medienmitteilung. Frey ist seit über 20 Jahren Mitglied des Gemeinderates. Als Ressortvorstand Werke und als Präsident der Elektrizitätskommission sei er bestens mit dem Elektrizitätswerk Lindau vertraut, so die Gemeinde weiter.



Aufgrund der zukünftigen Statuten kann der Verwaltungsratspräsident nicht gleichzeitig Mitglied des Gemeinderates sein. Hanspeter Frey hat deshalb beim Bezirksrat Pfäffikon ein Gesuch um Entlassung aus dem Gemeinderat Lindau eingereicht. Der Bezirksrat hat dem Gesuch zugestimmt. Hanspeter Frey bleibe im Amt, bis die Nachfolge rechtskräftig geregelt ist, schreibt die Gemeinde weiter. Die Geschäfte, welche die EW Lindau AG betreffen, werden bis dahin durch den stellvertretenden Ressortvorstand Werke wahrgenommen.

Ersatzwahl angeordnet



Der Gemeinderat bedauere den Rücktritt sehr, begrüsse jedoch die Kandidatur von Hanspeter Frey als Verwaltungsratspräsident der EW Lindau AG. «Damit kann die Kontinuität für die Anfangsphase des Elektrizitätswerks Lindau als Aktiengesellschaft gewährleistet werden», schreibt dieser.



Der Gemeinderat hat nun für den vakanten Sitz im Gemeinderat eine Ersatzwahl angeordnet. Wahlvorschläge können bis 30. August eingereicht werden. Die Ersatzwahl erfolgt bei einer Kandidatur in stiller Wahl, andernfalls wird am 17. November an der Urne entschieden.