Ein bisschen Fussball und viel Spass

Wie schon in den vergangenen Jahren haben sich die Teams des Holzbei-Cup schon lange im Voraus um ihre Verkleidungen gekümmert. Die Super-Marios waren von Kopf bis zu den Schuhen gekleidet wie die Figuren aus dem altbekannten Computerspiel. Optisch toll anzusehen war auch die Woodstock-Gang, die Männer in Gelb-Braun mit Langhaar-Perrücken und Frauen in Schwarz mit blumigen Schlaghosen. Diese waren denn auch trickreich auf dem Spielfeld, da war öfters der Stoff im Weg zwischen Schuh und Ball.