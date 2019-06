Motorboot «Hecht» – die wieder strahlende Perle auf dem Pfäffikersee

Das 100-jährige Boot tuckert nicht. Es reagiert trotz hohem Lebensalter auch nicht störrisch, als Schiffsführer Martin Schrepfer am Steuerrad manipuliert. Das restaurierte Motorboot namens Hecht gleitet vielmehr über den Pfäffikersee. Ein Hochgenuss für die knapp 20 Passagiere dieser erneuten Jungfernfahrt. So erlebt es auch Margarita Zöller. Sie ist die Tochter von Emil Leemann, der den «Hecht» einst erbaut hatte. Ein Jahrhundert ist es her, als das Boot erstmals gewassert worden war.